HERDORF – Verkehrsunfallflucht in Herdorf

Verkehrsunfallflucht am Freitagmittag, 05. März 2021, gegen 14.21 Uhr, in Herdorf, in der Schneiderstraße. Ein vermutlich belgischer Holztransporter mit blauer Zugmaschine und grünem Auflieger beschädigte beim Verlassen des Tedox-Parkplatzes ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel sowie eine Straßenbeleuchtung. Der Fahrer flüchtet anschließend Richtung Betzdorf, wurde jedoch von einem aufmerksamen Zeugen bei der Tat beobachtet, so dass die Polizei einen möglichen Unfallverursacher anhalten konnte. Die Polizei sucht noch weitere Zeugen, um den Verursacher zu verifizieren (Tel.: 02741/926-0) Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei