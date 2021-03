Veröffentlicht am 7. März 2021 von wwa

DAADEN – Verkehrsunfall in Daaden

Verkehrsunfall am Freitagmittag, 05. März 2021, gegen 12.01 Uhr in Daaden, in der Bahnhofstraße. Ein 86jähriger Pkw-Fahrer wollte rückwärts aus einer Parkbucht vor dem Rathaus ausfahren und stieß dabei gegen den Pkw eines 46jährigen Mannes, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Fahrbahnrand stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.400 Euro. Quelle: Polizei