Veröffentlicht am 7. März 2021 von wwa

NEUWIED – Geparktes Auto an der B 42 beschädigt

Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit von Donnerstagmittag bis Freitagmittag, 04. bis 05. März 2021, ein schwarzer Opel Astra auf einem Parkplatz an der B 42 in der Nähe der Einmündung „Am Schlosspark“ beschädigt. Die beiden Außenspiegel wurden zerstört und die Motorhaube zerkratzt. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei Neuwied sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Quelle: Polizei