KOBLENZ – Einbruch in Versicherungsbüro in Koblenz

In der Nacht zum Freitag, 05. März 3021, um 03.30 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Versicherungsbüro in Koblenz, Mayener Straße 11, gemeldet. Der oder die Täter hebelten eines der Fenster auf, durch welches das Büro betreten wurde. Im Büro wurden mehrere Schränke und Schreibtische durchsucht, aus denen Briefmarken im Wert von rund 200 Euro gestohlen wurden. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032960. Quelle: Polizei