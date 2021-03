Veröffentlicht am 6. März 2021 von wwa

BRACHBACH – Unfallflucht in Brachbach schnell aufgeklärt

Am Donnerstagnachmittag, 04. März 2021, gegen 16:30 Uhr befuhr eine 47jährige Fahrzeugführerin die Straße „Auf dem Härdtchen“ in der Ortslage Brachbach. Beim Wenden ihres Pkw in einer Hauseinfahrt, beschädigte sie bei der Rückwärtsfahrt eine Mauer und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Nach einem Zeugenhinweis konnten Beamte der Polizei Betzdorf die Fahrerin ermitteln. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt circa 900 Euro geschätzt. Quelle: Polizei