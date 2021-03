Veröffentlicht am 6. März 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE KIRCHEN – Verbandsgemeinde Kirchen erhält Förderzusage von 500.000 Euro zur Weiterentwicklung der Ganztagsschule in Brachbach – Projektstart zum Verbandsgemeindeprojekt zur Weiterentwicklung der Ganztagsschule Brachbach zu einem Multifunktionsgebäude – Erweitere Angebote für die Schule, Vereine und Organisationen in der OG Brachbach

„Wir freuen uns, dass die Weiterentwicklung der Ganztagsschule in Brachbach auf Zustimmung gestoßen ist und die Verbandsgemeinde im Rahmen einer sogenannten Leaderförderung ein Zuschuss von 500.000 Euro erhält“, so der erste und zweite Beigeordnete der VG Kirchen, Ulrich Merzhäuser und Bernd Becker.

Bauamtsleiter Tim Kraft verdeutlicht, „dass die Ziele des Vorhabens die Schaffung von Räumlichkeiten sind, wodurch die Betreuungsplätze der offenen Ganztagsschule erhöht werden können bzw. das vorhandene Angebot verbessert werden kann, um somit dem Bedarf der Elternschaft gerecht zu werden. Weiterhin wird für die Vereine, Organisationen und Bürger Raumangebot für das gesellschaftliche Miteinander geschaffen.“

Das bereits bestehende Ganztagsangebot der Grundschule Brachbach, welches durch den Schulträger finanziert wird, hat seinen Vorteil in der flexiblen Inanspruchnahme der Betreuung. Gerade diese Form hat sich bei den Eltern, welche diese Art des Angebotes durch den Kindertagesstättenbereich kennen, bewährt.

„Durch die Errichtung wird die Verzahnung des Schullebens mit den Vereinen ermöglicht und dadurch die Einbindung von Schülern in das örtliche Leben gefördert“, erläutert Frank Reifenrath, Sachgebietsleiter Hochbau im Bauamt der VG Kirchen.

Auch der Brachbacher Ortsbürgermeister, Steffen Kappes, freut sich über die positiven Nachrichten. „Die Ortsgemeinde Brachbach hat ein auskömmliches Vereinsleben. Durch die flexible Inanspruchnahme der Betreuung ist es den Kindern möglich, am Vereinsleben teilzunehmen, wodurch die Vereine wiederum eine Mitgliedssteigerung erfahren.“

Zur Förderung erläutert Sarah Thiel von der VG Kirchen, „dass es sich um ein Leader-Vorhaben des Förderaufs „Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen“ der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Westerwald-Sieg, handelt. Die Europäische Union unterstützt mit dem LEADER-Ansatz Vorhaben im ländlichen Raum. Das Land Rheinland-Pfalz stellt im Jahr 2021 hierfür 5 Mio. Euro bereit.“

Das Projekt wurde zuvor in den Gremien der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde beraten. Es herrscht Konsens bei den Entscheidungsträgern, dass die offene Ganztagsschule ein gut funktionierendes System ist, welches von den Eltern –was sich auch in den Betreuungszahlen reflektiert- sehr gut angenommen und den Elternwillen widerspiegelt. Gerade in einer dörflichen Gegend mit einem hohen Vereins- und Dorfleben erfährt die Flexibilität der offenen Ganztagsschule hohen Zuspruch in der Elternschaft.

Neben der Nutzung durch die Ganztagsschule sollen die Räumlichkeiten am Vormittag durch die Grundschule, z.B. als Förderraum, genutzt werden. Darüber hinaus soll eine Nutzung am Vormittag und gegen Abend durch Vereine, Organisationen und Bürger/innen der Ortsgemeinde Brachbach erfolgen. Das Gebäude wird somit als Multifunktionsgebäude dienen und einer optimalen Auslastung zugeführt werden.

Foto (v.l.): Frank Reifenrath (Sachgebietsleiter Hochbau VG Kirchen), Steffen Kappes (Og Bürgermeister Brachbach), Tim Kraft (Bauamtsleiter VG Kirchen), Bernd Becker (2. Beigeordneter VG Kirchen)