ASBACH – Parkenden PKW beim Vorbeifahren beschädigt und Verkehrsunfallflucht begangen

Am Mittwochmittag, 03. März 2021, in der Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr wurde ein in der Bahnhofstraße in Asbach abgestellter PKW vermutlich durch einen vorbeifahrenden PKW beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei