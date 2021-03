Veröffentlicht am 6. März 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfall durch ungesicherten Einkaufswagen in Linz

Am Dienstagabend, 02. März 2021, wurde einer Kundin eines Supermarktes in Linz ihr geparkter Pkw beschädigt. Wie die Linzer Polizisten ermittelten, hatte ein Kunde offensichtlich nach seinem Einkauf den Einkaufswagen nicht ordnungsgemäß zurück gestellt, sondern an einer abschüssigen Stelle stehen lassen. Der Einkaufswagen kam ins Rollen und prallte gegen den geparkten Pkw. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei