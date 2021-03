CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN -30 neue Corona-Infektionen im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 5. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 30 neue Infektionen – Kreisweit jetzt 231 Mutationen – Landesuntersuchungsamt meldet Inzidenz bei 121,1

Die Fallzahlen zum Corona-Virus mit Stand von Freitagnachmittag, 5. März 2021, um 14 Uhr: Gegenüber Donnerstag, 04. März, steigt die Zahl der Infizierten erneut: Es gibt 30 neue Infektionen, damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 2.622 Menschen positiv getestet. Geheilt sind 2.242, stationär behandelt werden 22 Personen aus dem Landkreis. Aktuell sind insgesamt 380 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Bei 231 davon wurde eine Mutation nachgewiesen, 72 Verdachtsfälle werden weiter untersucht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde vom Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mit Stand von 14.10 Uhr am Freitag bei 121,1 gemeldet. Die Inzidenz für ganz Rheinland-Pfalz liegt bei 47,5.

Im Impfzentrum in Wissen erfolgten am Freitag rund 268 Erstimpfungen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.692

Steigerung zum 4. März: +30

Aktuell Infizierte: 380

Geheilte: 2.242

Verstorbene: 70

in stationärer Behandlung: 22

7-Tage-Inzidenz: 121,1

Impfzentrum Wissen: 5.427 Erstimpfungen, 1.936 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 889/+12

Betzdorf-Gebhardshain: 556/+6

Daaden-Herdorf: 324/+3

Hamm: 185/+1

Kirchen: 403/+1

Wissen: 335/+7