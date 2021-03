Veröffentlicht am 5. März 2021 von wwa

VALLENDAR – Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Vallendar

Am Mittwochmorgen, 03. März 2021, um 09:05 Uhr kam es in der Straße Auf der alten Burg in Vallendar zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 71jähriger PKW-Fahrer kollidierte mit einer Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer konnte im Rahmen der sofortigen Fahndung samt PKW in der Gutenbergstraße angetroffen werden und wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,46 Promille auf. Bei dem Beschuldigten wurde die Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei