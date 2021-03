Veröffentlicht am 5. März 2021 von wwa

LEUBSDORF – Verkehrsunfallflucht in Leubsdorf

Am Dienstagmorgen, 02. März 2021, gegen 06:05 Uhr, kam es im Begegnungsverkehr zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Lkw, bei dem der Außenspiegel des Linienbusses beschädigt wurde. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Linz fort. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei