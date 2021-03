CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 47 neue Corona-Infektionen und ein Todesfall im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 4. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 47 neue Infektionen – Kreisweit 215 Mutationen – 86jährige Frau in der VG Betzdorf-Gebhardshain verstorben – Landesuntersuchungsamt meldet Inzidenz bei 111,0

Die Fallzahlen zum Corona-Virus mit Stand von Donnerstagnachmittag, 4. März 2021, um 15 Uhr: Das Kreisgesundheitsamt meldet einen weiteren und damit im Zuge der Pandemie den 70. Todesfall: In der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain ist eine 86jährige Frau verstorben. Gegenüber Mittwoch gibt es 47 neue Infektionen, damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 2.662 Menschen positiv getestet. Geheilt sind 2.241, stationär behandelt werden 25 Personen aus dem Landkreis. Aktuell sind insgesamt 351 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Bei 215 davon wurde eine Mutation nachgewiesen, 65 weitere gelten als Verdachtsfälle, die per Feintypisierung geprüft werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde vom Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mit Stand von 14.10 Uhr am Donnerstag bei 111,0 gemeldet. Die Inzidenz für ganz Rheinland-Pfalz liegt bei 47,4.

Im Umfeld der Ausbrüche in den beiden Kindertagesstätten in den Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Wissen sind die Infektionszahlen weiter angestiegen, zudem gibt es aktuell drei positive Fälle bei Beschäftigten der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen.

Im Impfzentrum in Wissen erfolgten am Donnerstag rund 250 Erstimpfungen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.662

Steigerung zum 3. März: +47

Aktuell Infizierte: 351

Geheilte: 2.241

Verstorbene: 70/+1

in stationärer Behandlung: 25

7-Tage-Inzidenz: 111,0

Impfzentrum Wissen: 5.159 Erstimpfungen, 1.936 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 877/+18

Betzdorf-Gebhardshain: 550/+4

Daaden-Herdorf: 321/+4

Hamm: 184/+4

Kirchen: 402/+4

Wissen: 328/+13