Veröffentlicht am 4. März 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrskontrollen im Bereich Linz

Im Laufe des Mittwochs, 03. März 2021, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion in Linz zwei geplante Verkehrskontrollen durchgeführt. Am Vormittag überwachten Beamte der Bereitschaftspolizei die Gurtanlegepflicht und den missbräuchlichen Gebrauch von Mobiltelefonen während der Fahrt. Die Beamten sanktionierten mehr als sechs Verstöße in einem Zeitraum von zwei Stunden.

Am späten Nachmittag führten Beamte der Verkehrsdirektion in Koblenz eine Geschwindigkeitsmessung auf der L 254, Gemarkung Ginsterhahn durch. Hier wurden insgesamt 19 Verstöße festgestellt, die in den nächsten Wochen von der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer geahndet werden. Quelle: Polizei