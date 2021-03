Veröffentlicht am 3. März 2021 von wwa

MUDERSBACH – Unfall nach Vorfahrtsmissachtung in Niederschelderhütte

Am Dienstagmittag, 02. März 2021, gegen 14:30 Uhr befuhr eine 76jährige Fahrzeugführerin den Hüttenweg in Mudersbach Ortsteil Niederschelderhütte, um an der Einmündung in die Adolfstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete die Seniorin die Vorfahrtberechtigung eines 53jährigen Fahrzeugführers, der die Adolfstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei Sachschaden von circa 4.000 Euro entstand. Beide Insassen blieben unverletzt. Quelle: Polizei