Veröffentlicht am 4. März 2021 von wwa

NEUWIED – VR-Bank überreicht Spende an Bürgermeister Peter Jung

Die Unterstützung sozialer und jugendorientierter Organisationen liegt der VR Bank Rhein-Mosel am Herzen. So überreichte die Bank nun Bürgermeister Peter Jung einen Scheck in Höhe von 500 Euro. Der auch für das Sozial- und Jugendamt verantwortliche Jung teilte den Betrag. 250 Euro gehen an den Caritasverband Rhein-Wied-Sieg, der das Geld für seine Tagesstätte für Menschen in Not, das „Schöppche“, verwendet. Über 250 Euro freut sich auch der Stamm der Piraten von der „Heilig-Kreuz-Kirche“, der im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder organsiert ist.

Foto: Bürgermeister Peter Jung (2. von rechts), Sozialamtsleiterin Regina Berger (links), Jugendamtsleiter Bernhard Fuchs (2. von links) freuten sich über die Spende, die Andreas Harner (links), Vorstandssprecher der VR Bank Rhein-Mosel eG, überbrachte.