2. März 2021

KOBLENZ – Einbruch in Koblenzer Fahrschule

In der Zeit zwischen Samstag und Montag, 27. Februar bis 01. März 2021, wurde in die Räumlichkeiten einer Fahrschule in Koblenz, Hohenzollernstraße 40 eingebrochen. Der oder die Täter bohrten das Schloss der Eingangstür auf und betraten das Gebäude. Die Zimmer wurden von den Tätern durchsucht. Soweit bislang bekannt, wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690. Quelle: Polizei