Veröffentlicht am 2. März 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHE N – „Green Deal“: Hans-Werner Sinn spricht bei „vhs.wissen live“ – Kreisvolkshochschule Altenkirchen setzt Online-Vortragsreihe fort

Mit dem Onlinevortrag „Green Deal“ am Freitag, dem 12. März, ab 19.30 Uhr, setzt die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen die Veranstaltungsreihe „vhs.wissen live“ fort. Die bundesweite Reihe bietet die Möglichkeit, hochkarätige Vorträge von Fachleuten aus Wissenschaft und Gesellschaft digital vom heimischen Rechner aus zu verfolgen und anschließend mit ihnen zu diskutieren. Die Vorträge werden live gestreamt, eine Teilnahme ist somit von überall aus möglich, sofern eine stabile Internetverbindung vorhanden ist.

Der „Green Deal“ ist derzeit ein großes Thema in den Medien. Deutschland betreibt die große Energiewende, denn es will den Klimawandel verlangsamen. Aber kann es dieses Ziel mit den gewählten Instrumenten der Politik überhaupt erreichen? Die Förderung von Wind- und Solarstrom, E-Autos und die meisten anderen Maßnahmen der deutschen Umweltpolitik sind Maßnahmen zur Verminderung der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen. Was, wenn die Anbieter nicht mitspielen und ihre fossilen Brennstoffe anderswohin verkaufen? Funktioniert diese Politik überhaupt oder wird Deutschland zum abschreckenden Beispiel für die Welt, indem es seine Industrie ruiniert, ohne der Umwelt helfen zu können? Das sind die Fragen, die Hans-Werner Sinn in seinem Vortrag diskutieren wird, der zu großen Teilen auf seinem Buch „Das Grüne Paradoxon“ basiert, das gerade in neuer Auflage erschienen ist. Hans-Werner Sinn ist emeritierter Professor der Ludwig-Maximilians-Universität München. Von 1999 bis 2016 war er Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung.

Weitere Informationen gibt es online unter www.vhs-wissen-live.de. Nach der Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen – entweder unter vhs.kreis-ak.eu, 02681-812213 oder kvhs@kreis-ak.de – erhalten alle, die teilnehmen wollen, vor dem rund 90-minütigen Vortrag einen Link zugesendet, mit dem sie sich dann in den Vortrag und Chat zuschalten können. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Foto: Hans-Werner Sinn, ehemals Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, spricht bei „vhs.wissen live“. Foto: Ifo-Institut/Vinogradova