MUDERSBACH – Verkehrsunfall in der Ortslage Mudersbach – Motorradfahrer verletzt

Am Samstagvormittag, 27. Februar 2021, gegen 10:50 Uhr befuhr ein 38jähriger Motorradfahrer die Bahnhofstraße in der Ortslage Mudersbach aus Richtung Brachbach kommend. Ein 19jähriger Fahrer eines Pkw mit Anhänger wollte an der wartepflichtigen Einmündung Bahnhofstraße/Siegstraße nach links in Richtung Niederschelderhütte einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrtberechtigung des Kradfahrers. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Am Anhänger sowie am Krad entstand geringer Sachschaden von insgesamt circa 1.000 Euro. Quelle: Polizei