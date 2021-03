Veröffentlicht am 1. März 2021 von wwa

MUDERSBACH – Radfahrer stürzt mit seinem Pedelec – Schutzhelm verhindert schwere Verletzung

Am Samstagnachmittag, 27. Februar 2021, gegen 15:10 Uhr befuhr ein 28jähriger Mann mit seinem Pedelec einen Waldweg in der Verlängerung der Barbarastraße in Mudersbach. Infolge eines Fahrfehlers stürzte der Radfahrer und verletzte sich an der Stirn. Die blutende Wunde musste im Krankenhaus versorgt werden. Der Fahrer trug einen Schutzhelm, der schwerere Kopfverletzungen verhinderte. Am Fahrrad entstand leichter Schaden. Quelle: Polizei