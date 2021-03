Veröffentlicht am 1. März 2021 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Pilotphase Impfungen durch Hausärzte wie geplant gestartet „Mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass wir in Rheinland-Pfalz nun sehr bald auch den schätzungsweise 20.000 über 80jährigen Personen, die aus gesundheitlichen Gründen immobil sind, ein Impfangebot in der eigenen Häuslichkeit machen können. Ich freue mich, dass wir, knapp drei Wochen nach Klarstellung durch das Paul-Ehrlich-Institut, dass wir mit dem Impfstoff von BioNTech ein für das Impfen in der Häuslichkeit geeigneten Impfstoff haben, bereits in die Pilotphase starten können“, betonte Gesundheits­ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Auf Grundlage eines schon seit längerem gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Hausärzteverband und der Kassenärztlichen Vereinigung erarbeiteten Konzeptes starten am Montag, 01. März 2021, wie geplant die Impfungen von immobilen Hausbesuchspatienten/innen über 80 Jahre durch die betreuenden Hausärzte/innen. Durch vier Modellpraxen werden in dieser Woche zunächst 48 Menschen zuhause geimpft; erste Impfungen finden bereits am Montag statt.

„In der Pilotphase geht es vor allem darum, die Abläufe von der Registrierung, über die Impfung bis hin zur Dokumentation zu erproben. Ich bin zuversichtlich, dass wir dann auch zeitnah – voraussichtlich Mitte März – landesweit starten können“, so Bätzing-Lichtenthäler.