CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Sechs neue Corona-Infektionen und ein Todesfall im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 1. März 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Sechs neue Infektionen – Kreisweit 150 Mutationen – 85jährige Frau aus der VG Betzdorf-Gebhardshain gestorben – Landesuntersuchungsamt meldet Inzidenz bei 114,1

Die Fallzahlen zum Corona-Virus mit Stand von Montagnachmittag, 1. März 2021, um 15.30 Uhr: In der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain ist eine 85jährige Frau verstorben. Damit sind mit oder an Corona im ganzen Kreis mittlerweile 66 Menschen gestorben. Mit einem Plus von insgesamt sechs neuen Infektionen im Vergleich zu Sonntag steigt die Gesamtzahl aller bislang positiv Getesteten im Kreis auf 2.585. Geheilt sind 2.194 Menschen. Stationär behandelt werden 28 Personen aus dem Landkreis. Aktuell sind insgesamt 326 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Bei 150 davon wurde eine Mutation nachgewiesen, 80 weitere gelten als Verdachtsfälle, die per Feintypisierung geprüft werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde vom Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mit Stand von 14 Uhr am Montag bei 114,7 gemeldet. Die Inzidenz für ganz Rheinland-Pfalz liegt demnach bei 49,6.

Angesichts der seit Ende letzter Woche hohen Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Altenkirchen erlässt der Kreis Altenkirchen eine Allgemeinverfügung, die unter anderem den Präsenzunterricht an Grund- und Förderschulen sowie den geplanten Präsenzunterricht in den fünften und sechsten Klassen zunächst vom 4. bis einschließlich 12. März aussetzt. Zudem wird es eine erweiterte Maskenpflicht und eine nächtliche Ausgangssperre geben. Darauf haben sich Kreis, Gesundheits- und Bildungsministerium sowie die ADD heute verständigt.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.585

Steigerung zum 28. Februar: +6

Aktuell Infizierte: 326

Geheilte: 2.194

Verstorbene: 66/+1

in stationärer Behandlung: 28

7-Tage-Inzidenz: 114,1

Impfzentrum Wissen: 4..661 Erstimpfungen, 1936 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 848/+3

Betzdorf-Gebhardshain: 542/+3

Daaden-Herdorf: 311

Hamm: 178

Kirchen: 394

Wissen: 312