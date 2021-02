Veröffentlicht am 1. März 2021 von wwa

UNKEL – Diebstahl von Portemonnaie in Unkel – Polizei sucht Zeugen

Eine Frau war am Samstagnachmittag, 27. Februar 2021, gegen 15:30 Uhr im Aldi-Markt in Unkel einkaufen. Als sie das Geschäft nach dem Bezahlen ihrer Einkäufe verließ, steckte sie ihre Geldbörse in ihre Jackentasche. Nachdem die Frau ihre Einkäufe eingepackt hatte, fiel ihr das Fehlen des Portemonnaies auf. Zum Tatzeitpunkt hatte die Geschädigte eine Berührung wahrgenommen, die sie zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht zuordnen konnte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Telefonnummer 02644 9430 oder unter pilinz@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei