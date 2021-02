Veröffentlicht am 28. Februar 2021 von wwa

UNKEL – Maskenverweigerer – Ordnungswidrigkeitenanzeige!

Am Freitag, 26. Februar 2021, wurden der Polizeiinspektion Linz um 18:24 Uhr zwei sogenannte Maskenverweigerer in einem Lebensmittelgeschäft in Unkel gemeldet. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten gaben die Personen an, im Besitz eines ärztlichen Attests zu sein. Dieses konnten oder wollten die Betroffenen jedoch nicht vorzeigen. Die Personen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die aktuelle Coronabekämpfungsverordnung. Quelle: Polizei