Veröffentlicht am 28. Februar 2021 von wwa

UNKEL – Sachbeschädigung an Wahlplakaten – Polizei sucht Zeugen

Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit fiel den eingesetzten Polizeibeamten am Sonntag, 28. Februar 2021, ein beschädigtes Wahlplakat in der Siebengebirgsstraße in Unkel auf. Auf dem Plakat war mit oranger Farbe der Schriftzug „Diktatur“ aufgebracht worden. Außerdem wurde dem abgebildeten Politiker durch den Täter ein Mund-Nasen-Schutz gemalt. Eine entsprechende Strafanzeige wurde auf der Dienststelle erfasst. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Linz, unter der Tel. 02644/9430 oder per Email: pilinz@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei