NEUWIED – Austausch zur Zukunft der Arbeit – CDA-Bundesvorsitzender und NRW-Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit, Karl-Josef Laumann, im Gespräch mit CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong

Die Wirtschaft muss dem Menschen dienen, nicht der Mensch der Wirtschaft. Nach diesem christlich-sozialen Leitsatz setzt sich die CDA (Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft) als Sozialflügel der CDU für arbeitnehmerfreundliche Rahmenbedingungen ein. CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong empfängt am Dienstag, 09. März NRW-Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit, Karl-Josef Laumann, zu einem digitalen Austausch.

In der Zeit von 18.00 bis 19.30 Uhr können Teilnehmende mit dem Bundesvorsitzenden der CDA und CDU-Direktkandidat Badziong ins Gespräch kommen. Der Austausch findet über WebEx statt. Eine Anmeldung ist unter der bekannte Mailadresse team@pascalbadziong.de möglich. Nach der Anmeldung werden die Zugangsdaten versendet.

Die Mitglieder der CDA engagieren sich vor allem in der Sozial- und Gesellschaftspolitik: für sichere und auskömmliche Renten, für eine auf Beschäftigung ausgerichtete Arbeitsmarktpolitik, für Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt, für eine menschenwürdige Pflege und für verlässliche und solidarische Sozialversicherungen. „Gerade in dieser herausfordernden Coronazeit, in der zunehmend mehr Menschen von andauernder Kurzarbeit und andererseits monatelange Zeit im Homeoffice betroffen sind, möchte ich die Einschätzungen des CDA-Bundesvorsitzenden Karl-Josef Laumann einholen und dabei auf seine Expertise bauen“, erläutert Badziong die Idee zur Einladung Laumanns.

Schwerpunkt des Austauschs ist das Thema „Gute Arbeit in der digitalisierten und globalisierten Welt“. Klar ist: Mit der Digitalisierung aller Sektoren des Wirtschaftslebens entsteht eine neue Arbeitswelt. Sie wird geprägt von Automatisierung und selbststeuernden Systemen. Darin liegen Chancen für mehr Innovationen, mehr Wohlstand und Beschäftigung sowie eine bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. „Die Digitalisierung enthält Potenzial für eine ganz neue Arbeitskultur. Aber die Digitalisierung birgt auch Risiken: Tätigkeiten und Berufsbilder brechen weg, die Technik macht ständige Erreichbarkeit und permanente Kontrolle der Beschäftigten möglich – und fördert so die Entgrenzung von Arbeit“, fasst CDA-Kreisvorsitzende Dr. Roswitha Gottbehüt zusammen. Die Digitalisierung lässt die Trennung zwischen Arbeitsplatz und Privatsphäre unschärfer werden. „Wie lässt sich also der digitale Wandel aktiv und bewusst gestalten?“ Diese und weitere Fragen werden im Webtalk thematisiert werden.

Karl-Josef Laumann steht seit 2005 an der Spitze der CDU-Sozialausschüsse.

Der Münsterländer ist gelernter Maschinenschlosser und hat viele Jahre in dem Beruf gearbeitet, ehe er 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages wurde. Zudem war Karl-Josef Laumann lange Betriebsrat. Zwischen 2005 und 2010 war er Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen. Von Juli 2010 bis Dezember 2013 war er Fraktionsvorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen. Im Januar 2014 wurde er Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten sowie Bevollmächtigter für Pflege. Im Juni 2017 wurde er zum Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen ernannt. Bereits seit Ende 2004 gehört Laumann auch dem Präsidium der CDU Deutschlands an.