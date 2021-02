CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 48 neue Corona-Infektionen und ein Todesfall im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 28. Februar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 48 neue Infektionen am Wochenende gemeldet – Kreisweit 136 Mutationen – 82jähriger Mann aus der VG Hamm gestorben – Landesuntersuchungsamt meldet Inzidenz bei 107,9

Die Corona-Pandemie und insbesondere die britische Virus-Mutation breiten sich auch am Wochenende im Kreis Altenkirchen bei insgesamt diffusem Infektionsgeschehen weiter aus. Das Gesundheitsamt des Kreises meldet aktuelle Zahlen mit Stand von Sonntagnachmittag, 28. Februar 2021, um 16 Uhr: In der Verbandsgemeinde Hamm ist ein 82jähriger Mann gestorben. Damit sind mit oder an Corona im ganzen Kreis mittlerweile 65 Menschen gestorben. Mit einem Plus von insgesamt 48 neuen Infektionen im Vergleich zu Freitag steigt die Gesamtzahl aller bislang positiv Getesteten im Kreis auf 2.579. Geheilt sind 2.194 Menschen. Stationär behandelt werden 28 Personen aus dem Landkreis. Aktuell sind insgesamt 320 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Bei 136 davon wurde eine Mutation nachgewiesen, 80 weitere gelten als Verdachtsfälle, die per Feintypisierung geprüft werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde vom Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mit Stand von 11.10 Uhr am Sonntag bei 107,9 gemeldet. Allerdings dürften in dieser Berechnung noch nicht alle neuen Positiv-Fälle berücksichtigt sein. Die Inzidenz für ganz Rheinland-Pfalz liegt demnach bei 49,7.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.579

Steigerung zum 26. Februar: +48

Aktuell Infizierte: 320

Geheilte: 2.194

Verstorbene: 65/+1

in stationärer Behandlung: 28

7-Tage-Inzidenz: 107,9

Impfzentrum Wissen: 4.381 Erstimpfungen, 1.936 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 845/+8

Betzdorf-Gebhardshain: 539/+17

Daaden-Herdorf: 311/+4

Hamm: 178/+2

Kirchen: 394/+5

Wissen: 312/+12