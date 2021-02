WISSEN – In Rheinland-Pfalz brauchen wir doppelt so viele Schulsozialarbeiter!

Veröffentlicht am 28. Februar 2021 von wwa

WISSEN – Schulsozialarbeit – Die beiden CDU-Abgeordneten Jessica Weller und Michael Wäschenbach, sowie der CDU-Landtagskandidat im Wahlkreis 2 Dr. Matthias Reuber: Die SPD hat jahrzehntelang nicht gehandelt – in Rheinland-Pfalz brauchen wir doppelt so viele Schulsozialarbeiter wie aktuell.

Die Schulsozialarbeit muss an allen Schulen vom Land unterstützt werden – auch an Grundschulen und Gymnasien. Davon sind die beiden Abgeordneten Jessica Weller und Michael Wäschenbach fest überzeugt. Eine Große Anfrage der CDU-Landtagsfraktion zeigt nun, dass nur rund 500 Vollzeit-Äquivalente an Schulsozialarbeitern für mehr als 500.000 Schüler/innen in ganz Rheinland-Pfalz eingesetzt sind. Auch vor Ort im Landkreis Altenkirchen ist die Ausstattung für die Schulsozialarbeit nicht ausreichend.

Dazu sagt Wäschenbach: „Das bedeutet, dass sich in Rheinland-Pfalz ein Sozialarbeiter an den Schulen um mehr als 1.000 Schüler/innen kümmern muss. Das ist zu wenig. Das Land muss sein finanzielles Engagement hochfahren und ausreichende Schulsozialarbeit ermöglichen. Solange Kommunen insgesamt finanziell nicht die notwendige Ausstattung erhalten, wird ein Stellenzuwachs schwierig. Die Zahl der Schulsozialarbeiter/innen muss sich von aktuell 500 Stellen auf rund 1.000 Stellen verdoppeln.“

Im Landkreis Altenkirchen sind es aktuell 14,47 Schulsozialarbeiter, die insgesamt 15846 Schüler/innen betreuen. Auch hier bei uns herrscht also dringender Handlungsbedarf, die Zahl an Sozialarbeitern deutlich zu erhöhen. Die SPD-geführte Landesregierung hat die Schulsozialarbeit jahrzehntelang vernachlässigt. Darunter leiden Schüler/innen, weil man ihnen so Chancen und individuelle Förderung verwehrt.“

Das Land fördert die Schulsozialarbeit in Rheinland-Pfalz systematisch nicht. Die bereitgestellten Mittel für die Schulsozialarbeit in Rheinland-Pfalz reichen nicht aus, um den Bedarf zu decken. Dabei steigt der Bedarf an Schulsozialarbeit an. Faktisch beteiligt sich das Land nur zu einem Drittel an der Schulsozialarbeit. Das Land verweist stets auf die Zuständigkeit der Kommunen. Die Kommunen im Land sind allerdings meist verschuldet, weil das Land sie nicht ausreichend finanziell ausstattet. Ihnen fehlt das Geld für die Schulsozialarbeit. Kindesentwicklung wird zur sozialen Frage und hängt von der Liquidität einer Kommune ab. Es ist fatal, dass der Kreis Altenkirchen durch die Kommunalaufsicht gedrängt wurde, solche Sparmaßnahmen vorzunehmen. Gerade jetzt in der schwierigen Bildungslage von Corona ist jede Schule auszustatten, auch die nicht genehmigte Stelle an der BBS Kirchen-Betzdorf muss wieder auf den Prüfstand, so Wäschenbach.

Dazu stellt Weller fest: „Auch bei uns im Landkreis Altenkirchen zahlt das Land nur insgesamt 35 Prozent der Gesamtkosten für die Schulsozialarbeit. Unsere Kommunen vor Ort als Träger der Jugendhilfe zahlen 65 Prozent, freie Träger 0 Prozent und weitere Beteiligte 0 Prozent. Die Große Anfrage zeigt hier deutlich, dass die SPD-geführte Landesregierung die Schulen nicht ausreichend mit Sozialarbeitern ausstattet.

Gute Schulsozialarbeit schafft mehr Chancengerechtigkeit. Sie begründet das Fundament für ein selbstbestimmtes Leben. Besonders in Corona-Zeiten ist Schulsozialarbeit notwendig, um die Kinder und Jugendlichen, die aus Elternhäusern kommen, die sich von sich aus nicht intensiv um Zugang und Versorgung im Unterricht kümmern können“, so Matthias Reuber abschließend.