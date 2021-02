Veröffentlicht am 28. Februar 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Niederländisch bequem und sicher von zu Hause aus lernen – Onlinekurs der Kreisvolkshochschule startet am 11. März

Am Donnerstag, den 11. März, startet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen einen neuen Niederländisch-Kurs für Anfänger im Onlineformat. Trotz Corona bekommen Interessierte mit dem Onlinekurs die Möglichkeit, die Sprache unseres westlichen Nachbarn zu erlernen. „Obwohl es viele Ähnlichkeiten zwischen dem Niederländischen und dem Deutschen gibt, was das Lernen sehr erleichtert, muss man sich für eine Unterhaltung in Niederländisch doch intensiver mit der Sprache beschäftigen“, heißt es in der Ankündigung der KVHS.

Der Kurs richtet sich an Anfängerinnen und Anfänger ohne Vorkenntnisse, hier können die ersten Schritte in der niederländischen Sprache gemacht werden, damit man sich in Alltagssituationen verständigen kann. Vermittelt werden praktische Redewendungen und nützliche Wörter für Situationen im beruflichen und privaten Alltag oder für den Urlaub.

Der Kurs mit insgesamt sechs Terminen findet jeweils donnerstags in der Zeit von 19 und 20.30 Uhr unter der Leitung von Muttersprachler Huub Hilgenberg statt. Zur Teilnahme wird neben einer stabilen Internetverbindung ein Rechner mit Kamera und Mikrofon benötigt, vor Kursbeginn erfolgt ein gemeinsamer Technikcheck. Die Teilnahme erfolgt unkompliziert über einen externen Link.

Für all diejenigen, die bereits Vorkenntnisse besitzen, findet ebenfalls online ab Montag, den 15. März, in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr ein Fortgeschrittenenkurs statt. Die Teilnahme kostet jeweils 30 Euro. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Wer Urlaub in den Niederlanden plant oder sprachliche Grundlagen für den beruflichen oder privaten Alltag benötigt, kann einen Onlinekurs bei der Kreisvolkshochschule für Anfängerinnen und Anfänger besuchen. Start ist am 11. März. (Foto: KVHS)