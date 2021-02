Veröffentlicht am 27. Februar 2021 von wwa

STRASSENHAUS – Verkehrsunfallflucht auf der B 256

Am Freitagnachmittag, 26. Februar 2021, kam es gegen 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B 256. Der 56jährige Fahrer eines Renault befuhr die B 256 aus Richtung Straßenhaus kommend in Fahrtrichtung Bonefeld. Im Verlauf einer Kurve kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW, vermutlich ein dunkelblauer Ford. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei