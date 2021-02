Veröffentlicht am 27. Februar 2021 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Forderungen zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz – Bekenntnis zu mehr Verkehrssicherheit und besserer Mobilität ist notwendig

Zur bevorstehenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz geht der ACE Auto Club Europa, Deutschlands zweitgrößter Auto Club, mit vier mobilitätsrelevanten Forderungen in die Offensive. Kernanliegen von Volker Schork Regionalbeauftragter des ACE in Rheinland-Pfalz sind dabei die Steigerung der Verkehrssicherheit sowie die bessere Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel. Hierzu bedarf es laut ACE eines klaren Bekenntnisses der Landtagsabgeordneten zu verkehrs- und gesellschaftspolitisch notwendigen Maßnahmen.

Der ACE fordert vom zukünftigen rheinland-pfälzischen Landtag:

Den Ausbau sowie die spürbare Aufwertung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Dazu ist es notwendig, den ÖPNV finanziell so auszustatten, dass Busse und Bahnen für jeden bezahlbar sind. Verbindungen sind so zu planen und anzulegen, dass die Anbindung ländlicher Gebiete sichergestellt ist.

Die umgehende Ergreifung von Maßnahmen, den ÖPNV in ländlichen Regionen mit alternativen Verkehrsangeboten zu vernetzen. Dies können zum Beispiel Bürgerbusse, per Anruf bestellbare Verkehre oder App-(Sammel)-Fahrdienste als bestellte Verkehre sein. Die Vernetzung ist dringend geboten, um den Mobilitätsbedürfnissen auch in dünn besiedelten Regionen gerecht zu werden. Wenn es die Umstände wieder erlauben muss gewährleistet sein, dass jederzeit – auch nach einem abendlichen Museums- oder Theaterbesuch, einem Konzert oder einem Essen im Restaurant – der sichere Heimweg mit dem ÖPNV möglich ist.

Den Erhalt- und Ausbau von Ortsumfahrungen zur Entlastung von Gemeinden und Innenstädten voranzubringen und zu beschleunigen. Es gilt, Anwohner/innen von Verkehrslärm zu schützen und die Verkehrssicherheit in Wohngebieten erheblich zu steigern. Dazu müssen unnötige Ein- und Durchfahrten durch Wohnstraßen vermieden werden.

Bei der Verkehrsplanung Kreisverkehren vor Ampelanlagen den Vorzug zu geben, da sie sicherer und übersichtlicher sind. Kreisverkehre sind eine essenzielle Maßnahme, die Verkehrssicherheit an Kreuzungen und Knotenpunkten zu verbessern. Die durch sie erreichte niedrigere Fahrgeschwindigkeit von Fahrzeugen senkt die Unfallwahrscheinlichkeit und -schwere in Kreuzungsbereichen erheblich.

Der ACE Auto Club Europa fordert aus diesen Gründen die zukünftige Regierung sowie den rheinland-pfälzischen Landtag zu einem klaren Bekenntnis zu mehr Verkehrssicherheit und einer Verbesserung der Mobilität durch intelligente Vernetzung der Verkehrsmittel auf. Die vier genannten Maßnahmen wertet Schork vom ACE in Rheinland-Pfalz als erste Schritte, die Notwendigkeit zum zügigen verkehrs- und gesellschaftspolitischen Handeln anzuerkennen. Sie sind überdies zentrale Teile der Verkehrswende sowie der Mobilitätsbedürfnisse der Menschen in Rheinland-Pfalz.