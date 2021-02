Veröffentlicht am 27. Februar 2021 von wwa

NEUWIED – Fairtrade Aktionsbus fährt durch Stadt und Kreis Neuwied

Ein neu gestaltetet Linienbus nach Dierdorf wurde am frühen Donnerstagmorgen, 25. Februar 2021, am Busbahnhof Neuwied präsentiert. Neben Landrat Hallerbach und Oberbürgermeister Jan Einig waren zur Vorstellung die beteiligten Vertreter von Kreisverwaltung, Gabi Schäfer, von der Schiffel Werbetechnik war Jan Patrick Schiffel, Busbetreiber Zickenheiner sowie Wolfgang Rahn von der Steuerungsgruppe Fairtrade gekommen. Für Rahn ist mit der Folierung des Linienbusses ein jahrelanger Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. In Zusammenarbeit mit Stadt und Kreis konnte dieses Projekt nun endlich umgesetzt werden. Fairtrade ins Bewusstsein der Menschen in der Region zu bringen, ist auch für OB Einig wichtig, der sich über steigende Unternehmenszahlen freut, die Fairtrade Produkte neu in ihr Sortiment aufnehmen. Landrat Hallerbach brachte seine Freude über die gelungene Kooperation von Stadt und Kreis zum Ausdruck und wies auf die Internetseite des Fairtrade Bus hin, der mit dem QR Code direkt zu den Seiten von Stadt und Kreis Neuwied führt. (mb) Fotos: Marlies Becker