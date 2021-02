Veröffentlicht am 26. Februar 2021 von wwa

CORONA-RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Zweihunderttausendste Erstimpfung und Impfvorschau

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 101.817 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.089 Todesfälle und 92.645 genesene Fälle. 6.083 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000

(+ USAF) Ahrweiler 2962 44 2599 58 4 79,9 79,9 Altenkirchen 2538 64 2158 92 6 127,3 127,3 Alzey-Worms 3332 104 3067 51 1 46,3 46,3 Bad Dürkheim 3136 128 2861 8 10 24,9 24,9 Bad Kreuznach 4196 119 3879 8 47 60,6 60,6 Bernkastel-Wittlich 2064 57 1878 17 0 45,3 44,7 Birkenfeld 2224 78 1915 8 3 112,4 108,8 Bitburg-Prüm 2320 21 2079 77 47 72,7 70,3 Cochem-Zell 1520 44 1343 1 7 35,8 35,8 Donnersbergkreis 1586 49 1444 10 0 17,3 17,1 Germersheim 3502 100 3058 60 1 110,8 110,8 Kaiserslautern 2735 59 2589 1 0 32,1 27,4 Kusel 1590 58 1488 0 0 19,9 18,9 Mainz-Bingen 5109 183 4740 47 32 35,5 35,5 Mayen-Koblenz 4423 131 4031 17 54 37,3 37,3 Neuwied 5126 99 4737 16 29 82,6 82,6 Rhein-Hunsrück 2554 73 2215 0 5 99,8 99,8 Rhein-Lahn-Kreis 2663 88 2328 136 1 89,1 89,1 Rhein-Pfalz-Kreis 4599 199 4139 29 5 44,6 44,6 Südliche Weinstr. 2446 97 2223 14 2 29 29 Südwestpfalz 1718 61 1562 0 1 35,9 35,4 Trier-Saarburg 3112 80 2834 27 56 48,2 48,1 Vulkaneifel 1415 56 1222 15 15 75,9 75,8 Westerwaldkreis 4471 119 4065 54 4 55,5 55,5 Stadt Frankenthal 1453 39 1307 9 2 63,6 63,6 Kaiserslautern 2410 78 2270 0 0 17 15,9 Koblenz 3061 108 2800 14 29 35,9 35,9 Landau i.d.Pfalz 1111 31 1025 0 4 32 32 Ludwigshafen 6828 296 6230 43 14 60,4 60,4 Mainz 6715 167 6382 35 18 22,4 22,4 Neustadt Weinst. 1197 29 1085 3 8 56,3 56,3 Pirmasens 838 50 742 1 0 52,2 52,2 Speyer 2002 77 1848 21 0 41,5 41,5 Trier 1844 20 1718 11 22 26,9 26,9 Worms 2550 80 2347 32 1 56,3 56,3 Zweibrücken 467 3 437 2 0 61,4 61,4 Rheinland-Pfalz 101.817 3.089 92.645 917 428 53,9 53,4

Zweihunderttausendste Erstimpfung

In Rheinland-Pfalz findet heute die 200.000 Erstimpfung statt. Damit hat bereits rund jeder 20. Rheinland-Pfälzer zumindest seine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. „Ich freue mich, dass wir mit unserer Impfstrategie weiterhin so schnell vorankommen“, sagte Gesundheitsstaatssekretär und Landeskoordinator Impfen Dr. Alexander Wilhelm. „Das gilt auch für die Zweitimpfungen: Hier nähern wir uns mit großen Schritten der Marke von 150.000. Damit haben wir anteilig bereits so vielen Bürgern den vollen Schutz vor Corona verabreichen können wie kein anderes Bundesland.“ Darüber hinaus laufen aktuell die ersten Impfungen in bestimmten Berufsgruppen der Priogruppe 2 wie beispielsweise Lehrer, Erzieher oder Polizisten an.

Impfvorschau

In der kommenden Woche können in Rheinland-Pfalz insgesamt rund 65.000 Erstimpfungen in den Impfzentren, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe und rund 5.000 Zweitimpfungen durchgeführt werden.

Davon können rund 53.000 Impfungen in den Impfzentren und rund 12.000 Impfungen in den Einrichtungen stattfinden.

