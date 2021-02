Veröffentlicht am 26. Februar 2021 von wwa

GÜLLESHEIM – Sachbeschädigungen am alten Sportplatz in Güllesheim

Im Zeitraum von Samstag bis Sonntag, 20. bis 21. Februar 2021, zwischen 18:00 und 10:00 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen am alten Sportplatz in Güllesheim. Unbekannte Täter haben die Wasserversorgung beschädigt und eine Deckenbeleuchtung am Unterstand abgerissen, die sie anschließend auf den benachbarten Kinderspielplatz warfen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei