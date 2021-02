Veröffentlicht am 26. Februar 2021 von wwa

DIERDORF – Bodenverunreinigung durch ausgelaufenes Öl – Polizei sucht Verursacher

Am Donnerstagvormittag, 25. Februar 2021, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus um 10 Uhr Kenntnis von einer Bodenverschmutzung durch ausgelaufenes Öl auf dem Schwimmbadparkplatz in Dierdorf. Die Ölspur begann unmittelbar vor dem Parkplatz, am Parkplatzrand befand sich eine größere Öllache. Im Anschluss an die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme wurde die Verunreinigung durch den Bauhof beseitigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei