Veröffentlicht am 26. Februar 2021 von wwa

ALSDORF – Versuchter Aufbruch von Opferstöcken in der katholischen Kirche

Am Mittwoch, 24. Februar 2021, zwischen 09:00 und 18:00 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter versucht mehrere Opferstöcke in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Alsdorf aufzubrechen. Die Kirche ist für Kirchenbesucher tagsüber geöffnet, so dass der Zugang zum Kircheninnenraum ungehindert möglich war. Der Täter hatte nach dem Zutritt versucht mit einem Hebelwerkzeug die vorhandenen Opferstöcke aufzubrechen, was jedoch misslang. Die Polizei Betzdorf hat ein Strafverfahren eingeleitet; Hinweise zu dem unbekannten Täter an die PI Betzdorf. Quelle: Polizei