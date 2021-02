Veröffentlicht am 26. Februar 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Verkehrsunfallflucht in Bad Hönningen

Am Dienstagabend, 23. Februar 2021, in der Zeit zwischen 20:00 und 20:40 Uhr wurde an einem geparkten Pkw in der Waldbreitbacher Straße der linke Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher meldete sich weder bei dem Halter noch bei der Polizei. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei