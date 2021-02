Veröffentlicht am 26. Februar 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Handlettering für Ostern: Onlinekurs gibt ersten Einblick

Am Samstag, den 20. März, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen erstmals den Kreativkurs „Handlettering für Ostern“ im Onlineformat an. „Ostern naht. Und für all diejenigen, denen es Freude bereitet, Selbstgestaltetes oder etwas ganz Persönliches zu verschenken, ist dieser Kurs das Richtige, denn die Osterzeit eignet sich wunderbar zum ‚Handlettern‘ – ob für Ostergrüße, Geschenkanhänger, persönlich Beschriftetes oder auch jahreszeitliches Dekorieren“, schreibt die KVHS dazu in ihrer Ankündigung.

Der Kurs unter der Leitung von Olesja Leikam vermittelt Ideen und Anleitungen, um mit zauberhaft Handgeschriebenem liebe Menschen zu beglücken. Auch wenn der dreistündige Kurs vermutlich zu kurz für alle Ideen sein sollte, bietet er ausreichend Gelegenheit, um im Anschluss mit Freude zu Hause weiterzuarbeiten. Nicht zuletzt können die Teilnehmenden in dem Workshop für ein paar Stunden den Coronastress völlig vergessen, wenn sie in die Welt der Buchstaben eintauchen. Gemeinsam wird im Kurs das Alphabet gelettert und die kunstvoll geschriebenen Buchstaben werden zu Wörtern verbunden. Hierbei wird in der Faux-Calligraphy-Technik geschrieben, mit der man mit jedem Stift sowie auf jedem Untergrund tolle Schriften zaubern kann.

Der Kurs findet am 20. März in der Zeit von 11 bis 14 Uhr statt, die Kursgebühr beträgt 35 Euro inklusive eines Starterkits mit allen notwendigen Materialien. Dieses Seminar wird online über die kostenlose Plattform Jitsi durchgeführt. Die Zugangsdaten werden den Teilnehmenden im Vorfeld zugemailt, ebenso wird vorab ein Technikcheck angeboten. Teilnahmevoraussetzung ist eine stabile Internetverbindung sowie ein Rechner mit Webcam und Mikrofon. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de entgegen).

Foto: Am Samstag, den 20. März, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen erstmals den Kreativkurs „Handlettering für Ostern“ im Onlineformat an. (Foto: KVHS)