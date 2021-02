CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 25 neue Corona-Infektionen im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 25. Februar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 25 neue Infektionen am Donnerstag – Kreisweit wurden bislang 80 Mutationen festgestellt

Die aktuellen Fallzahlen zum Coronavirus im Kreis Altenkirchen mit Stand von Donnerstagnachmittag, 25. Februar 2021, um 15 Uhr: Das Infektionsgeschehen im Kreis bleibt diffus. Erneut steigt die Zahl der Gesamtinfektionen innerhalb eines Tages zweistellig, und zwar um 25 auf nunmehr 2.479. Geheilt sind 2.165 Menschen. Stationär behandelt werden 23 Personen aus dem Landkreis. 250 Frauen und Männer sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, bei 80 wurde die britische Mutation des Virus nachgewiesen, weitere 69 Verdachtsfälle werden durch eine Feintypisierung überprüft. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz meldet am Donnerstag eine gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis von 93,9 (Stand: 14.10 Uhr). Die Inzidenz für ganz Rheinland-Pfalz liegt bei 52,9.

Nach einer am vergangenen Wochenende nachgewiesenen ersten Infektionen im Bereich der Beschäftigten in der Kindertagesstätte St. Katharina in Wissen sind dort mittlerweile neun Mitarbeiterinnen und zwei Kinder positiv getestet. Dabei gibt es mindestens eine Virus-Mutation. Die Einrichtung bleibt bis einschließlich 9. März geschlossen, Quarantänemaßnahmen wurden ausgesprochen, Tests im Umfeld der infizierten Personen laufen. Im Impfzentrum in Wissen erfolgten am Donnerstag rund 260 Erstimpfungen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.479

Steigerung zum 24. Februar: +25

Aktuell Infizierte: 250

Geheilte: 2.165

Verstorbene: 64

in stationärer Behandlung: 23

7-Tage-Inzidenz: 93,9

Impfzentrum Wissen: 4.361 Erstimpfungen, 1.936 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 827/+8

Betzdorf-Gebhardshain: 511/+5

Daaden-Herdorf: 300/+5

Hamm: 175/+1

Kirchen: 384/+1

Wissen: 282/+5