Veröffentlicht am 25. Februar 2021 von wwa

OSTERSPAI – Falsche Polizeibeamte schlugen in Osterspai zu

Am Dienstagnachmittag, 23. Februar 2021, zwischen 15:00 und 17:00 Uhr kam es in 56340 Osterspai im Bereich der Straßen Filsener Straße / Gartenweg / In der Ruth zu einem vollendeten Trickbetrug mit einer kombinierten Masche von „Enkeltrick“ und „Falsche Polizeibeamte“.

Zunächst wurde das Opfer von einer angeblichen Verwandten angerufen, die anscheinend dringend Geld benötigte. Danach meldete sich dann telefonisch ein angeblicher Beamter des BKA und sprach das Opfer auf den Betrugsversuch des angeblichen Verwandten an. Dem Opfer wurde nun suggeriert, der Polizei helfen zu können, die Betrüger dingfest zu machen. Hierfür sollten einfach Wertgegenstände als „Lockmittel“ unter einem Fahrzeug deponiert werden. Die Täter würden dann bei dem Versuch der Abholung durch die Polizei festgenommen. Leider handelte es sich um falsche Polizisten, die letztlich die Wertgegenstände an sich nahmen.

Vor diesem Hintergrund fragt die Polizei: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen von Personen und Fahrzeugen machen können?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Tel.: 0261-1032690 oder an jede andere Polizeidienststelle. Weitere Informationen sowie Tipps der Polizei finden Sie unter https://s.rlp.de/LDQh4. Quelle: Polizei