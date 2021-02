Veröffentlicht am 25. Februar 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Körperverletzung nach Steinwurf in Linz am Rhein

Am Mittwochmittag, 24. Februar 2021, ging eine 22jährige Frau in Linz, Am Gestade mit einer Bekannten spazieren, als sie plötzlich und unerwartet von einem Stein am Kopf getroffen wurde. Die Umstände der Tat sind bislang nicht abschließend geklärt, die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Quelle: Polizei