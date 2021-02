Veröffentlicht am 24. Februar 2021 von wwa

KRUNKEL – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Krunkel

Am Dienstagvormittag, 23. Februar 2021, kontrollierten Polizeibeamte in der Poststraße in Krunkel den 55jährigen Fahrer eines PKW. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.