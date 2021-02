Veröffentlicht am 24. Februar 2021 von wwa

RODENBACH bei PUDERBACH – Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol in Rodenbach

Am Dienstagabend, 23. Februar 2021, kam es gegen 21:00 Uhr in der Ortslage Rodenbach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Fahrerin eines Pkw beabsichtigte in Rodenbach von der Neitzerter Straße nach rechts in die Bismarckstraße abzubiegen und prallte gegen eine Betonmauer. Etwa 200 Meter weiter kam das Fahrzeug zum Stehen. Ein Unfallzeuge eilte zur Hilfe und bemerkte offensichtliche Ausfallerscheinungen bei der Fahrerin des Unfallfahrzeuges. Die verständigte Polizei stellte im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme einen Atemalkoholwert von 3,48 Promille bei der Fahrerin fest. Die Unfallverursacherin erlitt keine Verletzungen, an ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden vor Ort sichergestellt, Blutentnahme und Einleitung eines Verfahrens folgten. Quelle: Polizei