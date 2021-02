KREIS ALTENKIRCHEN – Parlez-vous francais? – Kreisvolkshochschule bietet Französischkurs an

Veröffentlicht am 24. Februar 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Parlez-vous francais? – Kreisvolkshochschule bietet Französischkurs für Interessierte mit Vorkenntnissen im Onlineformat an

Am Dienstag, 9. März, startet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen einen Online-Französischsprachkurs für Teilnehmende mit Vorkenntnissen. In diesem Sprachkurs in einer kleinen Lerngruppe bietet die KVHS Erwachsenen einen vertiefenden Einstieg in die französische Sprache an. Der Kurs soll einen lebendigen Eindruck von Frankreich und der französischen Welt vermitteln und so Lust auf Land, Leute und ihre Sprache machen. Schwerpunkt ist das praxisorientierte Französisch wie es auch beim Einkauf oder im Urlaub gebraucht wird. Daher wird die mündliche Kommunikation im Kurs im Vordergrund stehen.

Neueinsteiger sind zu einer kostenfreien Schnupperstunde herzlich eingeladen. Die Teilnahme via Internet ist einfach: Nach der Anmeldung versendet die KVHS einen externen Link, schon ist man im digitalen Kursraum. Das Downloaden einer App oder voriges Registrieren ist nicht notwendig. Die Teilnahme für den Sprachkurs unter der Leitung von Elke Orthey mit zunächst sechs Terminen à 90 Minuten kostet bei sechs Teilnehmenden 37,50 Euro.

Weitere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.

Foto: Am 9. März startet bei der Kreisvolkshochschule ein Französisch-Kurs im Onlineformat. (Foto: KVHS)