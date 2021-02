Veröffentlicht am 24. Februar 2021 von wwa

BETZDORF – Jens Spahn zu Gast bei Michael Wäschenbach – Bundesgesundheitsminister referiert zur Corona-Krisenstrategie

Mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwartet der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach und der Landtagskandidat für den Wahlkreis 2 Dr. Matthias Reuber am kommenden Freitag, dem 26.02.2021 einen weiteren hochkarätigen Politiker im Live-Chat.

Jens Spahn, dessen Politik landauf, landab die täglichen Nachrichten beherrscht, wird in einem etwa 30-minütigen Einführungsreferat unter dem Thema: „Die Krise als Chance – wie wir eine gesellschafts- und gesundheitspolitische Extremsituation meistern können“ die derzeitigen Maßnahmen, den Weg aus der Pandemie, aber auch die gesundheitsstrukturellen Perspektiven nach Corona erörtern. „Gerade mit Jens Spahn haben wir einen Mann, der im gesamten vergangenen Jahr an vorderster Front im Kampf gegen das Virus stand und noch steht und der im Sinne des Allgemeinwohls oftmals Entscheidungen treffen musste, die nicht immer populär waren. Besonders als Gesundheitspolitiker und pflegepolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion freue ich mich, dass er uns aus erster Hand von seinen Erfahrungen, seinen Überlegungen und Entscheidungen berichtet und dass er durch seine Anwesenheit in unserer Live-Konferenz zeigt, dass er keine Politik vom hohen Ross macht, sondern sich auch um das gesundheitliche Wohlergehen aller Bürger und Bürgerinnen bis hinein in die kleinsten Gemeinden sorgt“, so Wäschenbach. Ich bin ihm auch dankbar, dass er sich persönlich für das Projekt Digitale Modellregion Gesundheit Dreiländereck einsetzt. https://fokos.de/digitale-modellregion-gesundheit-dreilaendereck/aktuelles-dmgd/

Die Veranstaltung findet statt am 26. Februar 2021 ab 18 Uhr, Teilnehmer sind herzlich willkommen, Diskussionsbeiträge wie immer erwünscht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, den Zugangscode finden sie wenige Tage vor der Veranstaltung auf www.miwae21.de/Spahn.