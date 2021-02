Veröffentlicht am 23. Februar 2021 von wwa

BAD HONNEF – Autotür geöffnet – 37jährige Radfahrerin verletzt

Am Montagnachmittag, 22. Februar 2021, gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der Linzer Straße in Bad Honnef bei Öffneten einer Fahrzeugtür ein Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 37jährige Radfahrerin die Linzer Straße in Richtung Rheinbreitbach und passierte dabei einen geparkten Skoda, dessen 39jähriger Fahrer in diesem Moment die Fahrertür öffnete. Die 37jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, blieb mit dem Rad an der Tür hängen und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich und musste später von einem

Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurden vom zuständigen Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei übernommen. Die Polizei nimmt das Geschehen zum Anlass, um erneut zu warnen: Vorsicht beim Öffnen der Autotür! Ein genauer Blick nach hinten mindert die Gefahren um ein Vielfaches. Deshalb der Tipp: Öffnen Sie die Tür Ihres Autos nicht mit der Hand, die Ihrer Tür am

nächsten ist, sondern mit der anderen Hand. Dadurch drehen Sie Ihren Oberkörper automatisch herum und blicken in den toten Winkel. Quelle: Polizei