Veröffentlicht am 24. Februar 2021

DIERDORF – Brennpunkt Pflege und Corona – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu Gast bei CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong

CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong hat am Freitag, 05. März Bundesgesundheitsminister Jens Spahn digital zu Gast. Um 16 Uhr diskutieren sie zusammen das Thema „Brennpunkt Pflege und Corona“. Die Teilnahme ist per Facebook und YouTube live (über die Seiten von Pascal Badziong) möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das deutsche Gesundheitswesen ist ein Dauerthema in den Medien, seitdem die Corona-Pandemie das Leben in Deutschland bestimmt. Gleichzeitig haben sich in der Pandemie Schwachstellen gezeigt, die vorher bekannt – jetzt aktuell sehr viel deutlicher auffallen. Der Bereich der Pflege muss noch zukunftsgerichteter weiterentwickelt werden. Die CDU-Rheinland-Pfalz mit Direktkandidat Pascal Badziong fordert: „Wer gut Pflege verspricht, braucht Zeit und viel mehr helfende Hände.“ Über diese zentrale Herausforderung wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zusammen mit Pascal Badziong sprechen. Besonders Beschäftigte in der Pflege sowie alle Interessierten sind hierzu eingeladen. Welche Lehren sind insbesondere aus der Corona-Pandemie zu ziehen und wie kann auch im Wahlkreis der Ausbau und die Förderung von Pflegeeinrichtungen gezielt angegangen werden? Wie sieht die Zukunft der Pflege in Stadt und auf dem Land aus? Diese und weitere Fragen sollen im Dreiklang Bund-Land-Kommune diskutiert werden.

Foto: CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong (l.) freut sich auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (r.) als kompetenten Gast im Webtalk am 5. März 2021.