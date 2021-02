Veröffentlicht am 23. Februar 2021 von wwa

OBERHONNEFELD – Mobilität ist auch bei Impfung sichergestellt – Impfzentrum Oberhonnefeld erhält Leihrollstühle

Die Firma Medizintechnik Bruhs aus Asbach unterstützt das Impfzentrum des Kreises Neuwied in Oberhonnefeld mit einer Leihgabe von mehreren Rollstühlen. Diese konnten Landrat Achim Hallerbach und Impfkoordinator Werner Böcking von Inhaber Peter Bruhs vor dem Impfzentrum in Empfang nehmen.

Landrat Achim Hallerbach und Impfkoordinator Werner Böcking bedankten sich bei der Übergabe. Hallerbach betonte: „Gerade in der aktuellen Phase, in der vor allem die betagten Mitbürger/innen aus unserem Landkreis mit dem Impfen an der Reihe sind, stellen die Rollstühle eine sehr große Hilfe dar und verhelfen den Damen und Herren die notwendige Mobilität innerhalb der Einrichtung.“

Die Rollstühle stehen nun am Eingang bereit und können für die Dauer des Aufenthalts im Impfzentrum genutzt werden. Das gesamte Impfzentrum ist barrierefrei aufgebaut. Auch stehen Impfkabinen mit breiteren Türen bereit.

Die Medizintechnik Bruhs aus Asbach ist seit vielen Jahren in den Bereichen Gesundheitsförderung, Gesundheitserhaltung und der Kompensation von Handicaps tätig. „Gesundheit und Wohlbefinden sind die Grundlage für Lebensqualität und eine gute Mobilität. Wir unterstützen deshalb auch gerne den Betrieb des Impfzentrums des Landkreises Neuwied mit hochwertigen und funktionellen Produkten“, betont Inhaber Peter Bruhs.

Foto: Die Firma Medizintechnik Bruhs aus Asbach unterstützt das Impfzentrum des Kreises Neuwied in Oberhonnefeld mit einer Leihgabe von mehreren Rollstühlen. Diese konnten (v.l.) Impfkoordinator Werner Böcking und Landrat Achim Hallerbach von Inhaber Peter Bruhs und seinem Kollegen Horst Bruhs vor dem Impfzentrum in Empfang nehmen.