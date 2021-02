Veröffentlicht am 21. Februar 2021 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: 300.000 Corona-Schutzimpfungen in Rheinland-Pfalz verimpft

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 100.108 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.991 Todesfälle und 90.859 genesene Fälle. 6.258 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000

(+ USAF) Ahrweiler 2890 43 2540 1 50 76,9 76,9 Altenkirchen 2403 64 2113 65 6 69,9 69,9 Alzey-Worms 3286 104 3020 2 36 48,6 48,6 Bad Dürkheim 3111 124 2805 0 6 28,6 28,6 Bad Kreuznach 4137 116 3796 0 44 53 53 Bernkastel-Wittlich 2036 57 1853 7 2 65,8 64,9 Birkenfeld 2166 75 1863 0 4 109,9 106,4 Bitburg-Prüm 2272 21 2047 20 63 95,9 92,7 Cochem-Zell 1498 38 1313 0 8 96,1 96,1 Donnersbergkreis 1577 48 1414 9 0 45,1 44,7 Germersheim 3395 99 3009 0 36 124,8 124,8 Kaiserslautern 2709 58 2544 1 0 20,8 17,8 Kusel 1580 58 1468 0 0 22,8 21,6 Mainz-Bingen 5045 178 4661 0 60 27,4 27,4 Mayen-Koblenz 4353 127 3933 0 53 37,3 37,3 Neuwied 4998 99 4632 0 25 43,8 43,8 Rhein-Hunsrück 2476 68 2154 0 4 88,2 88,2 Rhein-Lahn-Kreis 2570 87 2251 5 73 79,3 79,3 Rhein-Pfalz-Kreis 4545 179 4102 0 12 49,8 49,8 Südliche Weinstr. 2483 95 2221 2 3 44,3 44,3 Südwestpfalz 1692 60 1540 0 1 41,1 40,6 Trier-Saarburg 3048 78 2755 1 58 44,8 44,8 Vulkaneifel 1381 55 1197 0 17 74,2 74,2 Westerwaldkreis 4378 119 3958 2 32 45,1 45,1 Stadt Frankenthal 1429 39 1268 0 1 65,6 65,6 Kaiserslautern 2400 78 2248 0 0 24 22,5 Koblenz 3020 104 2718 1 27 24,6 24,6 Landau i.d.Pfalz 1059 28 955 0 2 36,3 36,3 Ludwigshafen 6746 287 6115 0 12 41,8 41,8 Mainz 6667 150 6314 0 36 26,5 26,5 Neustadt Weinst. 1177 29 1061 0 7 69,5 69,5 Pirmasens 821 50 729 0 0 37,3 37,3 Speyer 1988 73 1839 0 6 53,4 53,4 Trier 1814 20 1693 0 18 35 35 Worms 2510 80 2298 1 16 68,2 68,2 Zweibrücken 448 3 432 0 1 17,5 17,5 Rheinland-Pfalz 100108 2991 90859 117 719 51,6 51,1

300.000 Corona-Schutzimpfungen in Rheinland-Pfalz verimpft

Seit dem Start der Impfungen konnten in Rheinland-Pfalz bereits mehr als 300.000 Impfungen verabreicht werden. Insgesamt hat es in Rheinland-Pfalz 301.166 Corona-Schutzimpfungen gegeben. Stand gestern Abend haben 174.956 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ihre Erstimpfung erhalten, 126.210 davon bereits auch die Zweitimpfung.

„Ich freue mich, dass wir bei den Impfungen gut vorankommen. Unsere Impfstrategie funktioniert verlässlich und sorgt dafür, dass möglichst viele Menschen so schnell wie möglich einen Schutz durch die Corona-Impfung erhalten. Das ist eine großartige Leistung und zeugt von der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

In den Alten- und Pflegeeinrichtungen wurden bisher 67.587 Menschen erstgeimpft, 49.107 haben die zweite Impfung erhalten. In den Impfzentren gab es 89.437 Erstimpfungen und 62.160 Zweitimpfungen. In den Krankenhäusern haben bislang 17.932 Erst- und 14.943 Zweitimpfungen stattgefunden.