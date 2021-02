NIEDERFISCHBACH – KIRCHEN – Sachbeschädigungen an Wahlplakaten in Niederfischbach und Kirchen

Veröffentlicht am 21. Februar 2021 von wwa

NIEDERFISCHBACH – KIRCHEN – Sachbeschädigungen an Wahlplakaten zur Landtagswahl 2021 in Niederfischbach und Kirchen

Am Freitagabend, 19. Februar 2021, wurde in der Eisenstraße in Niederfischbach ein Wahlplakat der SPD durch unbekannte Täter durch Feuer vollständig zerstört. Des Weiteren wurden im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag im Baumschulweg in Kirchen insgesamt vier Wahlplakate der Freien Wähler durch unbekannte Täter abgerissen und zum Teil beschädigt. In beiden Fällen bittet die Polizei in Betzdorf unter der Rufnummer 02741/926-0 um Täterhinweise. Quelle: Polizei