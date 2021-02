NEUWIED – CDU-Stadtverband Neuwied lädt zum digitalen Frühjahrsempfang

Veröffentlicht am 21. Februar 2021 von wwa

NEUWIED – Ausblick auf das Superwahljahr 2021 – CDU-Stadtverband Neuwied lädt zum digitalen Frühjahrsempfang

Der CDU-Stadtverband Neuwied richtet zu Beginn eines jeden Jahres immer seinen traditionellen Neujahrsempfang aus. Die Umstände lassen eine solche Veranstaltung derzeit leider nicht zu. Es ist noch ungewiss, wann wieder Menschen in einer großen Anzahl zusammenkommen können. Die Verantwortlichen haben sich aus diesem Grund ein alternatives Format überlegt. „2021 wird ein spannendes Wahljahr für Rheinland-Pfalz und unsere Bundesrepublik werden und wir möchten mit den Menschen aus der CDU-Familie zusammenkommen“, fasst Stadtverbandsvorsitzender Jan Petry die Idee zusammen.

Die CDU hat erst kürzlich sehr eindrucksvoll im Rahmen des ersten digitalen Bundesparteitages bewiesen, dass sie „digital“ kann. „Wenn die Menschen nicht zu uns kommen können, dann kommen wir eben zu ihnen“, erklärt Fraktionsvorsitzender Martin Hahn den Beweggrund zur Ausrichtung eines digitalen Frühjahrsempfangs. Am Sonntag, 28. Februar 2021, um 11.00 Uhr wird der Frühjahrsempfang auf YouTube (Kanal von CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong) und auf Facebook zu sehen sein. „Einschalten lohnt sich“, verspricht Landtagskandidat Pascal Badziong mit Blick auf das Programm des Frühjahrsempfangs.

Neben dem Spitzenkandidat für die Landtagswahl in RLP, Christian Baldauf, werfen auch Bundestagsabgeordneter Erwin Rüddel, Landrat Achim Hallerbach, Oberbürgermeister Jan Einig und Fraktionsvorsitzender Martin Hahn einen Blick auf das Jahr 2021. Das Thema „aktuelle Herausforderungen in der Pandemie“ wird ebenfalls aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Für musikalische Unterhaltung ist auch in diesem Jahr bestens gesorgt. Der junge Singer und Songwriter aus Neuwied, Bjorn Shabanaga, einigen sicherlich gut bekannt aus The Voice Kids 2020, ist mit drei tollen Beiträgen dabei. Schalten Sie ein und verfolgen Sie den digitalen Frühjahrsempfang der CDU Neuwied am heimischen Bildschirm.

Foto: CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong und CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf freuen sich zusammen mit dem CDU Stadtverband Neuwied auf den digitalen Frühjahrsempfang 2021.